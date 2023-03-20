Симоне Индзаги: «Такой гол нельзя засчитывать»

В заключительном матче двадцать седьмого тура итальянского чемпионата «Ювентус» обыграл на выезде миланский «Интер». Все решил достаточно спорный гол туринцев в первом тайме, и наставник «змей» Симоне Индзаги не скрывал своего возмущения после игры.

- Такой гол нельзя засчитывать. Они потратили четыре минуты на просмотры, но так ничего и не поняли. Смешно слышать, что у них недостаточно видео для того, чтобы разобраться. Это отсутствие уважения к нам. Зачем тогда VAR? - вопрошает Индзаги, слова которого цитирует fcinter1908.it.

В следующем туре «Интер» примет дома «Фиорентину».