Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Чалханоглу поведал, какой свой гол считает лучшим

20 Марта 2023 • 00:32 Комментировать
Интер Милан
0:1
Ювентус
окончен

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу накануне игры с «Ювентусом» решил вспомнить о своем лучшем голе в карьере. По его словам, это случилось вовсе не в Италии, а в Германии, где ранее он выступал за несколько команд, в том числе за «Гамбург». Именно в его составе Чалханоглу и забил свой лучший, как он считает, гол.

- Гол, который я никогда не забуду - это гол в ворота «Боруссии» за «Гамбург», я попробовал пробить издалека и все получилось, - цитирует слова Чалханоглу итальянское новостное агентство ITASportPress.

Следить за матчем между «Интером» и «Ювентусом» можно поссылке на наш сайт.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Гамбург Боруссия Дортмунд Хакан Чалханоглу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
2
0
2.14 3.50 3.50
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Бавария Бавария
2
1
4.40 4.60 1.69
Видео
Окончен
Майнц Майнц
Фрайбург Фрайбург
1
1
2.25 3.60 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Марта
00:32 · Германия. Бундеслига
Чалханоглу поведал, какой свой гол считает лучшим
19 Марта
23:29 · Германия. Бундеслига
«Майнц» в последней атаке отобрал победу у «Фрайбурга»
21:28 · Германия. Бундеслига
«Бавария» уступила «Байеру», напропускав с пенальти
19:27 · Германия. Бундеслига
«Унион» прервал чёрную серию, обыграв «Айнтрахт»
19:00 · Германия. Бундеслига
«Байер» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
17:35 · Германия. Бундеслига
Агент Азмуна прокоммментировал состояние игрока накануне матча с «Баварией»
16:11 · Англия. Премьер-лига
​У Геррейру есть четыре варианта в АПЛ
12:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» назвала минимальную цену Беллингема
10:32 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» футболиста «Баварии»
09:21 · Россия. Премьер-лига
Ондуа стал ещё ближе к переезду в Оренбург
09:04 · Германия. Бундеслига
Терзич оценил победу «Боруссии» со счётом 6:1
02:10 · Германия. Бундеслига
Ройс: «Хочу завершить карьеру в «Боруссии»
18 Марта
22:25 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» забила 6 мячей в ворота «Кёльна»
22:01 · Германия. Бундеслига
​«Байер» - «Бавария»: прогноз на матч чемпионата Германии – 19 марта 2023
21:51 · Германия. Бундеслига
Ройс стал единоличным рекордсменом «Боруссии» Дортмунд по голам
Все новости
Рекомендуем