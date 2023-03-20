Чалханоглу поведал, какой свой гол считает лучшим

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу накануне игры с «Ювентусом» решил вспомнить о своем лучшем голе в карьере. По его словам, это случилось вовсе не в Италии, а в Германии, где ранее он выступал за несколько команд, в том числе за «Гамбург». Именно в его составе Чалханоглу и забил свой лучший, как он считает, гол.

- Гол, который я никогда не забуду - это гол в ворота «Боруссии» за «Гамбург», я попробовал пробить издалека и все получилось, - цитирует слова Чалханоглу итальянское новостное агентство ITASportPress.

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