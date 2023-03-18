Аллегри отреагировал на заявление Моуринью о «неправильном» регламенте еврокубков

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о недавнем заявлении рулевого «Ромы» Жозе Моуринью.

После выхода римлян в четвертьфинал Лиги Европы португальский специалист заявил, что команды, вылетевшие из Лиги чемпионов на групповом этапе, не должны участвовать в плей-офф Лиги Европы. Именно таким путём во второй по значимости еврокубок и попал «Ювентус», также пробившийся в четвертьфинал.

«Слова Моуринью? Таков регламент, установленный УЕФА. Возможно, Жозе таким образом хотел «атаковать» организаторов», – заявил наставник туринцев на пресс-конференции.