Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

19 Марта 2023 • 19:30 Комментировать
Лацио
0:0
Рома
1 1.95 X 2.30 2 9.50
2-й тайм

В рамках 27-го тура чемпионата Италии по футболу «Лацио» принимает «Рому».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Лацио - Рома

Доступ после регистрации

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Лацио0:0Рома
Проведель ИванМарушич АдамКазале НиколоРоманьоли АлессиоХюсай ЭльсейдМилинкович-Савич СергейКатальди ДанилоАльберто Луис  25'Педро РодригесАндерсон ФелипеДзакканьи Маттиа
Запасные: Максимиану ЛуишFederico MagroАдамонис МарюсБашич ТомаКанчельери МаттеоРаду СтефанПатрикИммобиле ЧироПеллегрини ЛукаАнтонио МаркосФарес МохамедХила МариоРомеро ЛукаЛаццари МануэльФлориани Романо
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг КрисИбаньес Рожер  8'  32'Залевски НиколаСпинаццола ЛеонардоКристанте БрианВейналдум ДжорджиньоДибала Пауло 46' (Льоренте Диего ( 46') Пеллегрини ЛоренцоБелотти Андреа
Запасные: Боер ПьетроЭль-Шаарави СтефанСольбаккен ОлаБове ЭдоардоАбрахам ТэммиЧелик МехметВольпато КристианМатич НеманьяТахирович БенджаминСвилар МилеКамара Мохамед III
19 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАЦИО РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сампдория Сампдория
Верона Верона
3
1
2.80 3.15 2.75
Видео
Окончен
Торино Торино
Наполи Наполи
0
4
4.20 3.50 1.93
Видео
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Лечче Лечче
1
0
1.57 4.10 6.40
Видео
55 мин
Лацио Лацио
Рома Рома
0
0
2.60 3.20 2.95
Видео
19.03.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Ювентус Ювентус
2.00 3.45 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
20:50 · Италия. Серия А
​«ПСЖ» может вернуть Рабио
20:37 · Италия. Серия А
Юрич: «Уступили на угловых»
20:26 · Италия. Серия А
Спаллетти прокомментировал очередной успех «Наполи»
19:30 · Италия. Серия А
«Лацио» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:16 · Италия. Серия А
Колыванов: «У Кварацхелии на ладони вся Италия»
19:07 · Италия. Серия А
Кварацхелия — первый игрок Серии А в этом сезоне с двузначным показателем по голам и ассистам
19:05 · Италия. Серия А
Автогол решил судьбу матча «Фиорентины» и «Лечче»
19:02 · Италия. Серия А
«Наполи» разнёс в щепки оборону «Торино»
18:40 · Италия. Серия А
​Кварацхелия вышел на третье место в гонке бомбардиров Серии А, Осимхен увеличил отрыв
18:32 · Италия. Серия А
​«Ювентус» проведёт переговоры с агентом топ-игрока Серии А
17:38 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» готов заплатить 18-20 евро за Щесны 1
16:46 · Италия. Серия А
«Сампдория» оттолкнулась ото дна таблицы, обыграв конкурентов из «Вероны»
16:30 · Италия. Серия А
«Торино» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
14:38 · Италия. Серия А
​Журналист предположил, что Головин и Миранчук на самом деле не травмированы
14:12 · Италия. Серия А
Капелло считает, что Кварацхелия может претендовать на «Золотой мяч»
Все новости
Рекомендуем