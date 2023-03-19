«Лацио» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 27-го тура чемпионата Италии по футболу «Лацио» принимает «Рому».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Лацио - Рома
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Протокол игры
Проведель Иван•Марушич Адам•Казале Николо•Романьоли Алессио•Хюсай Эльсейд•Милинкович-Савич Сергей•Катальди Данило•Альберто Луис• 25'Педро Родригес•Андерсон Фелипе•Дзакканьи Маттиа
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер 8'• 32'Залевски Никола•Спинаццола Леонардо•Кристанте Бриан•Вейналдум Джорджиньо•Дибала Пауло46' (Льоренте Диего (46') •Пеллегрини Лоренцо•Белотти Андреа
19 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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