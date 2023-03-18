Романьоли: «Дерби «Лацио» с «Ромой» – всегда особенное событие»

Центральный защитник «Лацио» Алессио Романьоли высказался о предстоящей встрече с «Ромой».

Поединок состоится в воскресенье в рамках 27-го тура Серии А.

«Перед такими матчами никому не требуется дополнительная мотивация. Мы должны выкладываться на 110% в каждом эпизоде на протяжении всего поединка, если хотим чего-то добиться. Для игроков, как и для болельщиков, подобные матчи всегда представляет собой нечто особенное. Дерби – это другие ощущения, если сравнивать с остальными играми», – цитирует журналист Альфредо Педулла центрбека «орлов», перебравшегося из «Милана» прошлым летом.