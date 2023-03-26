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Чемпионат Италии. Серия А

Продемонстрировавший фашистский флаг в ходе римского дерби получил 5-летний запрет на посещение стадионов

26 Марта 2023 • 05:32 Комментировать
Лацио
1:0
Рома
окончен

В ходе недавнего римского дерби произошел неприятный случай - на трибуну пробрался человек, который вывесил флаг «Ромы», «украсив» его двумя буквами SS. Власти быстро нашли провинившегося, использовав для этого современные технологии. И теперь, как сообщает , он получил «Даспо» - запрет на посещение любых стадионов или спортивных мероприятий в Италии сроком на пять лет. И теперь, чтобы посмотреть футбол, ему надо будет ездить за границу. В какую-нибудь Албанию, к примеру.

Сам матч, напомним, закончился победой «Лацио» с минимальным счетом благодаря голу Маттии Дзакканьи. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио
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