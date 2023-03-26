Продемонстрировавший фашистский флаг в ходе римского дерби получил 5-летний запрет на посещение стадионов

В ходе недавнего римского дерби произошел неприятный случай - на трибуну пробрался человек, который вывесил флаг «Ромы», «украсив» его двумя буквами SS. Власти быстро нашли провинившегося, использовав для этого современные технологии. И теперь, как сообщает , он получил «Даспо» - запрет на посещение любых стадионов или спортивных мероприятий в Италии сроком на пять лет. И теперь, чтобы посмотреть футбол, ему надо будет ездить за границу. В какую-нибудь Албанию, к примеру.

Сам матч, напомним, закончился победой «Лацио» с минимальным счетом благодаря голу Маттии Дзакканьи.