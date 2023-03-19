Сарри: «Мы хорошо подготовились к дерби»

Двадцать седьмой тур чемпионата Италии оказался богатым на большие матчи, «Лацио» переиграло «Рому», а в настоящий момент между собой встречаются миланский «Интер» и туринский «Ювентус». «Орлы» добыли победу благодаря удару Маттии Дзакканьи на 65-й минуте игры. Наставник «Лацио» Маурицио Сарри поделился своими впечатлениями о прошедшем матче.

- Дерби - это всегда особый матч. Он проходит в особой атмосфере, и мы хорошо к нему подготовились. Надо продолжать в том же духе. Слова Моуринью я даже слушать не хочу. Будем стараться попасть в Лигу чемпионов, - цитирует слова Сарри cittaceleste.it.

Ну а в следующем туре итальянского чемпионата римлянам предстоит сражение с «Монцей» Сильвио Берлускони.