Тьяго Пинто: «Ожидали от Абрахама другой результативности»

Спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто разочарован выступлениями Тэмми Абрахама в нынешнем сезоне. Напомним, английский форвард отметился в этом розыгрыше Серии А всего шестью голами и тремя результативными передачами.

«Ожидали от Абрахама другой результативности. Он и сам ожидал от себя большего, но подобное случается с нападающими. Если они забивают в двух матчах подряд, всё меняется», – цитирует Пинто Football Italia.

Ранее ходили слухи, что вопреки неудачным выступлениям Абрахам остаётся на радаре у топ-клубов Английской премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Тэмми. «Рома» будет требовать за 25-летнего игрока в районе 75 миллионов евро.