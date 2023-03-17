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Чемпионат Италии. Серия А

Тьяго Пинто: «Ожидали от Абрахама другой результативности»

17 Марта 2023 • 12:51 Комментировать
Лацио
...
Рома
1 2.75 X 3.05 2 2.75
19.03 20:00

Спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто разочарован выступлениями Тэмми Абрахама в нынешнем сезоне. Напомним, английский форвард отметился в этом розыгрыше Серии А всего шестью голами и тремя результативными передачами.

«Ожидали от Абрахама другой результативности. Он и сам ожидал от себя большего, но подобное случается с нападающими. Если они забивают в двух матчах подряд, всё меняется», – цитирует Пинто Football Italia.

Ранее ходили слухи, что вопреки неудачным выступлениям Абрахам остаётся на радаре у топ-клубов Английской премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Тэмми. «Рома» будет требовать за 25-летнего игрока в районе 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тэмми Абрахам Тьяго Пинто
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