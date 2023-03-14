​Кумбулла извинился перед Моуринью и командой

На выходных «Рома» потерпела поражение от «Сассуоло» в домашнем матче чемпионата Италии со счётом 3:4. Результату поспособствовала красная карточка, которую ещё в концовке первого тайма получил защитник римлян Мараш Кумбулла. Как сообщает Corriere dello Sport, Кумбулла был очень огорчён после случившегося. Футболист извинился перед главным тренером Жозе Моуринью и партнёрами по команде.

На текущий момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице итальянкой Серии А. От четвёртого «Милана» команда Жозе Моуринью отстаёт всего лишь на один зачётный балл. Ближайший матч чемпионата «Рома» проведёт 19 марта – против «Лацио».