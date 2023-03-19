Дзакканьи: «Неописуемые эмоции»

В двадцать седьмом туре итальянского чемпионата состоялись сразу два больших матча, сейчас между собой выясняют отношения «Интер» и «Ювентус», а чуть раньше «Лацио» обыграло «Рому» благодаря голу Маттии Дзакканьи в середине второй половины игры.

- Гол - это неописуемые эмоции. Я счастлив, что мы выиграли и поднялись в турнирной таблице, я посвящаю гол и победу своему сыну Тьяго. В дерби нужно быть терпеливым. Эта победа означает прилив сил, самоуважения и стимула, - цитирует слова Дзакканьи cittacelesta.it.

В следующем туре «Лацио» предстоит сразиться с дебютантом Серии А - «Монцей».