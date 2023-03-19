Лотито: «Заслуженная победа»

Двадцать седьмой тур чемпионата Италии оказался богатым на большие матчи, «Лацио» переиграло «Рому», а в настоящий момент между собой встречаются миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Победу «орлов» прокомментировал президент клуба Клаудио Лотито.

- Мы выграли заслуженно. Мы сыграли со страстью, но в то же время рационально. Мы нейтрализовали наших соперников на поле. Эта победа позволит провести следующие матчи чемпионата в куда лучшем настроении, - цитирует слова Лотито cittaceleste.it.

Ну а в следующем туре итальянского чемпионата «Лацио» предстоит сражение с «Монцей».