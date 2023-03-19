«Лацио» обыграл оставшуюся в меньшинстве «Рому»

В римском дерби снова, как и в первом круге, «Лацио» оказался сильнее «Ромы» благодаря мячу Маттиа Дзакканьи в середине второй половины игры. К тому моменту «Рома» уже давно играла вдесятером после удаления Рожера Ибаньеса.

Таким образом, «Лацио» впервые с сезона 2011/2012 выиграл оба матча у «Ромы» по ходу сезона.