«Лацио» обыграл оставшуюся в меньшинстве «Рому»

В римском дерби снова, как и в первом круге, «Лацио» оказался сильнее «Ромы» благодаря мячу Маттиа Дзакканьи в середине второй половины игры. К тому моменту «Рома» уже давно играла вдесятером после удаления Рожера Ибаньеса.
Таким образом, «Лацио» впервые с сезона 2011/2012 выиграл оба матча у «Ромы» по ходу сезона.
Протокол игры
|(1:0) Дзакканьи Маттиа65'
Проведель Иван•Марушич Адам•Казале Николо•Романьоли Алессио• 59'Хюсай Эльсейд•Милинкович-Савич Сергей•Катальди Данило•Альберто Луис• 25'Педро Родригес89' (Башич Тома (89') • 90'Андерсон Фелипе•Дзакканьи Маттиа81' (Канчельери Маттео (81') 89'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука• 81'Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер 8'• 32'Залевски Никола•Спинаццола Леонардо•Кристанте Бриан• 71'Вейналдум Джорджиньо67' (Абрахам Тэмми (67') •Дибала Пауло46' (Льоренте Диего (46'•Эль-Шаарави Стефан79') •Пеллегрини Лоренцо84' (Сольбаккен Ола (84') •Белотти Андреа67' (Матич Неманья (67')
19 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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