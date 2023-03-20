Моуринью поругался с президентом «Лацио» из-за обнажённого футболиста

В воскресенье в итальянской Серии А проходило дерби между «Лацио» и «Ромой». Сообщалось, что после игры главный тренер «волков» Жозе Моуринью поругался с президентом «лациале» Клаудио Лотито. Последний дал комментарий по поводу ситуации. Оказалось, что конфликт произошёл из-за обнажённого футболиста.

«Я увидел в коридоре полностью голого футболиста «Ромы», и мне это не понравилось. Моуринью наорал на меня, и я подумал, что он не знает, что я президент «Лацио», поэтому я указал на это.

Я не говорил Моуринью уйти, и мы с ним не спорили», - сказал Лотито, чьи слова приводит TuttoMercatoWeb.

«Лацио» обыграл «Рому» со счётом 1:0.