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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью поругался с президентом «Лацио» из-за обнажённого футболиста

20 Марта 2023 • 20:55 Комментировать
Лацио
1:0
Рома
окончен

В воскресенье в итальянской Серии А проходило дерби между «Лацио» и «Ромой». Сообщалось, что после игры главный тренер «волков» Жозе Моуринью поругался с президентом «лациале» Клаудио Лотито. Последний дал комментарий по поводу ситуации. Оказалось, что конфликт произошёл из-за обнажённого футболиста.

«Я увидел в коридоре полностью голого футболиста «Ромы», и мне это не понравилось. Моуринью наорал на меня, и я подумал, что он не знает, что я президент «Лацио», поэтому я указал на это.

Я не говорил Моуринью уйти, и мы с ним не спорили», - сказал Лотито, чьи слова приводит TuttoMercatoWeb.

«Лацио» обыграл «Рому» со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Жозе Моуринью Клаудио Лотито
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