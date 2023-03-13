Эмилиано Мартинес интересен клубу Серии А

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес попал в сферу интересов «Ромы».

Римляне надеются усилить вратарскую позицию предстоящим летом, поэтому уже изучают потенциальные варианты. По сведениям Calciomercato, клуб всерьёз присматривается к Мартинесу, однако «Астон Вилла» намерена заработать на продаже чемпиона мира около 50 млн евро, что может серьёзно снизить шансы на успешный исход переговоров. Интерес к 30-летнему аргентинцу также приписывается «Манчестер Юнайтед» и мадридскому «Атлетико».

Стоимость Эмилиано Мартинеса, согласно оценке Transfermarkt, составляет 28 млн евро. Его контракт с «Астон Виллой» рассчитан до 2027 года.