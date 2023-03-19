Луис Альберто: «Они слишком много болтали перед матчем...»

В двадцать седьмом туре итальянского чемпионата «Лацио» снова обыграл «Рому», дважды за сезон «орлы» не выигрывали в римском дерби с сезона 2011/2012. Полузащитник «Лацио» Луис Альберто считает, что игроки «Ромы» слишком много болтали накануне игры.

- Они слишком много болтали, провоцировали, а мы сыграли в футбол. Мы выиграли. Сейчас я просто хочу отпраздновать это со своей семьей, - цитирует слова Альберто cittaceleste.it.

В следующем туре подопечным Маурицио Сарри предстоит сыграть с «Монцей», но это случится только через две недели, после паузы на игры сборных.