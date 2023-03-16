«Интер» заработал 10,6 миллионов евро за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Стало известно, сколько заработал миланский «Интер» за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. По информации от журналиста Даниэля Мари, за выход в следующую стадию «нерадзурри» получили 10,6 миллионов евро. Общий заработок от самого престижного еврокубка в этом сезоне составил 68,5 миллионов евро.

Напомним, в ⅛ финала «Интер» одолел «Порту» со счётом 1:0 по сумме двух матчей. Команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2011 года.

Впервые с сезона-2005/06 сразу три итальянские команды завоевали путёвки в четвертьфинал Лиги чемпионов. Помимо «Интера» борьбу за трофей продолжат «Милан» и лидер Серии А «Наполи».