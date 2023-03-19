«Интер» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 27-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Ювентус».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Интер Милан - Ювентус
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Протокол игры
Онана Андре•Дармиан Маттео•Де Врей Стефан•Ачерби Франческо•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Брозович Марсело•Чалханоглу Хакан•Димарко Федерико•Лукаку Ромелу•Мартинес Лаутаро
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Данило Луис•Де Шильо Маттиа•Фаджоли Николо•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Костич Филип•Соуле Матиас•Влахович Душан
19 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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