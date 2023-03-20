Дармиан: «Всё и так видно, что тут сказать еще?»

В заключительном матче двадцать седьмого тура итальянского чемпионата Серии А «Ювентус» обыграл на выезде миланский «Интер». Победа туринцев оказалась несколько скандальной, судьи долго рассматривали гол «Ювентуса», забитый Костичем, а потом, к удивлению многих, все-таки засчитали его. Защитник «Интера» Маттео Дармиан красноречиво и лаконично описал разочарование:

- Нет изображений? А по-моему, все вполне очевидно, и больше даже не хочется говорить на эту тему, - цитирует слова Даримана fcinter1908.it.

В следующем туре чемпионата Италии «Интер» примет дома «Фиорентину».