Аллегри: «Индзаги – отличный тренер»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о Симоне Индзаги и «Интере».

«Нерадзурри» примут гостей из Турина в родных стенах в поединке 27-го тура Серии А, который состоится 19 марта.

«Индзаги – отличный тренер, – делится мнением на пресс-конференции Аллегри. – Он проделывает впечатляющую работу в «Интере». Победить будет трудно. До конца сезона ещё немало времени, предстоит разыграть много очков. Посмотрим, где мы в итоге окажемся», – приводит издание TMW слова главного тренера «Ювентуса».

На данный момент «Интер» занимает вторую строчку в Серии А с 50 очками, «Ювентус» – седьмой с 38 баллами (с учётом штрафа в 15 очков).