Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» не собирается увольнять Индзаги до конца сезона

12 Марта 2023 • 20:28 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
19.03 22:45

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги вряд ли покинет свой пост по ходу текущего сезона.

После очередного поражения команды в Серии А (1:2 от «Специи») будущее специалиста вновь подверглось сомнениям. По слухам, руководство «Интера» готово расстаться с рулевым, если тот в ближайшее время не изменит ситуацию в лучшую сторону и не добьётся успеха в Лиге чемпионов. По информации инсайдера Николо Скиры, боссы «нерадзурри» провели новую встречу с Индзаги, но не ставили тому жёстких ультиматумов. Тренер должен доработать до конца текущий сезон, а дальнейшее сотрудничество будет обсуждаться в июне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лечче Лечче
Торино Торино
0
2
3.10 3.00 2.60
Видео
Окончен
Верона Верона
Монца Монца
1
1
2.55 2.95 3.25
Видео
Окончен
Кремонезе Кремонезе
Фиорентина Фиорентина
0
2
4.20 3.55 1.93
Видео
76 мин
Рома Рома
Сассуоло Сассуоло
2
3
1.63 4.10 5.40
Видео
12.03.23 в 22:45
Ювентус Ювентус
Сампдория Сампдория
1.34 5.20 9.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
20:59 · Италия. Серия А
«Реал» пока не начал работу над трансфером Кварацхелии
20:28 · Италия. Серия А
«Интер» не собирается увольнять Индзаги до конца сезона
20:25 · Италия. Серия А
​«Милан» - «Салернитана»: прогноз на матч чемпионата Италии – 13 марта 2023
19:15 · Италия. Серия А
«Фиорентина» обыграла «Кремонезе», «Верона» и «Монца» поделили очки
19:09 · Италия. Серия А
Следующая официальная футболка «Ювентуса» будет более «зебристой»
18:26 · Италия. Серия А
Вьери не по душе Лукаку: «Я бы показал класс в этом «Интере»
16:56 · Италия. Серия А
​Ван Бастен похвалил Кварацхелию
16:32 · Италия. Серия А
​Погба пропустит матч с «Сампдорией» - раскрыта причина 2
16:29 · Италия. Серия А
Результативная передача Алексея Миранчука помогла «Торино» переиграть «Лечче»
16:27 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити», «Реал» и «Интер» следят за португальским защитником 1
15:03 · Италия. Серия А
​Миранчук отдал голевой пас в матче «Торино»
14:55 · Италия. Серия А
«Милан» не собирается выкупать Деста
14:15 · Италия. Серия А
​Сарри: «После поражения от АЗ жена сказала: «Ты проиграл, пора подстричься»
14:07 · Италия. Серия А
​Джеко может продолжить карьеру в МЛС
14:00 · Италия. Серия А
«Лечче» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
Все новости
Рекомендуем