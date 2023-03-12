«Интер» не собирается увольнять Индзаги до конца сезона

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги вряд ли покинет свой пост по ходу текущего сезона.

После очередного поражения команды в Серии А (1:2 от «Специи») будущее специалиста вновь подверглось сомнениям. По слухам, руководство «Интера» готово расстаться с рулевым, если тот в ближайшее время не изменит ситуацию в лучшую сторону и не добьётся успеха в Лиге чемпионов. По информации инсайдера Николо Скиры, боссы «нерадзурри» провели новую встречу с Индзаги, но не ставили тому жёстких ультиматумов. Тренер должен доработать до конца текущий сезон, а дальнейшее сотрудничество будет обсуждаться в июне.