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Топ-клуб АПЛ возобновил работу над трансфером Дюмфриса

12 Марта 2023 • 22:20 Комментировать (1)
Брайтон
0:0
Манчестер Юнайтед
отменен

Правый защитник «Интера» Дензел Дюмфрис вновь интересен «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» назывались в числе претендентов на 26-летнего футболиста ещё прошлым летом, однако до конкретики тогда не дошло. Ранее «Интер» требовал за латераля порядка 50 млн евро, а теперь готов расстаться с ним примерно за 40 млн, что привлекло потенциальных покупателей. По данным Goal, «Манчестер Юнайтед» возобновил работу над трансфером нидерландца. Главным конкурентом манчестерского гранда в борьбе за игрока называется лондонский «Челси».

Дензел Дюмфрис забил два гола и шесть раз ассистировал в 31 матче за «Интер» в текущем сезоне. Его стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 28 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Манчестер Юнайтед Дензел Дюмфрис трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Ando Loko
12 Марта 2023 в 22:43
40 лямов для игрока, который точно усилит позицию в клубе? Надо брать.
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