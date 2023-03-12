Топ-клуб АПЛ возобновил работу над трансфером Дюмфриса

Правый защитник «Интера» Дензел Дюмфрис вновь интересен «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» назывались в числе претендентов на 26-летнего футболиста ещё прошлым летом, однако до конкретики тогда не дошло. Ранее «Интер» требовал за латераля порядка 50 млн евро, а теперь готов расстаться с ним примерно за 40 млн, что привлекло потенциальных покупателей. По данным Goal, «Манчестер Юнайтед» возобновил работу над трансфером нидерландца. Главным конкурентом манчестерского гранда в борьбе за игрока называется лондонский «Челси».

Дензел Дюмфрис забил два гола и шесть раз ассистировал в 31 матче за «Интер» в текущем сезоне. Его стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 28 млн евро.