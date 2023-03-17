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«Кристал Пэлас» уволил Виейра официально

17 Марта 2023 • 11:29 Комментировать
Брайтон
0:0
Манчестер Юнайтед
отменен

«Кристал Пэлас» официально объявил о расставании со своим главным тренером Патриком Виейра. «Орлы» приняли это решение в преддверии выездного лондонского дерби с «Арсеналом», за который французский специалист ранее выступал в качестве футболиста.

Напомним, Виейра возглавил «Кристал Пэлас» летом 2021 года. В своей дебютной кампании Патрик финишировал с командой на 12 месте в турнирной таблице Английской премьер-лиге. В данный момент «орлы» тоже идут на этой позиции в чемпионате.

Пока неизвестно, каких тренеров «Кристал Пэлас» рассматривает на замену Виейра. В последних четырёх матчах АПЛ команда набрала всего одно очко и забила один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Виейра Кристал Пэлас
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