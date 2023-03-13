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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» решил не оспаривать 4-матчевую дисквалификацию Каземиро

13 Марта 2023 • 21:11 Комментировать
Брайтон
0:0
Манчестер Юнайтед
отменен

Дисквалификация полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро останется в силе.

Бразилец получил прямую красную карточку на 34-й минуте недавнего матча Английской премьер-лиги против «Саутгемптона». Хавбек был дисквалифицирован на ближайшие четыре матча на внутренней арене, и у «красных дьяволов» была возможность обжаловать это решение, чего они делать не стали. Об этом клуб сообщил в своём заявлении.

Команде Эрика тен Хага придётся обходиться без Каземиро в поединках против «Фулхэма», «Ньюкасла», «Брентфорда» и «Эвертона».

В активе Каземиро пять забитых мячей и шесть ассистов в 39 встречах текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро
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