«Манчестер Юнайтед» решил не оспаривать 4-матчевую дисквалификацию Каземиро

Дисквалификация полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро останется в силе.

Бразилец получил прямую красную карточку на 34-й минуте недавнего матча Английской премьер-лиги против «Саутгемптона». Хавбек был дисквалифицирован на ближайшие четыре матча на внутренней арене, и у «красных дьяволов» была возможность обжаловать это решение, чего они делать не стали. Об этом клуб сообщил в своём заявлении.

Команде Эрика тен Хага придётся обходиться без Каземиро в поединках против «Фулхэма», «Ньюкасла», «Брентфорда» и «Эвертона».

В активе Каземиро пять забитых мячей и шесть ассистов в 39 встречах текущего сезона.