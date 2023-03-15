Гвардиола: «Де Дзерби меняет многие вещи в английском футболе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил своего коллегу Роберто де Дзерби, который ныне возглавляет «Брайтон». Итальянец возглавил «чаек» осенью, заменив ушедшего в «Челси» Грэма Поттера.

«Де Дзерби меняет многие вещи в английском футболе. Он ставит невероятный стиль в «Брайтоне». Люди говорили, что в Премьер-лиге невозможно разыгрывать мяч от обороны. Роберто уже делает это, причём весьма успешно», – сказал Гвардиола на пресс-конференции после вчерашней победы 7:0 над «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов.

«Брайтон» под руководством де Дзерби в данный момент располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, имея при этом два матча в запасе.