«Манчестер Сити» летом хочет приобрести хавбека «Брайтона»

«Манчестер Сити» следующим летом хочет пригласить в команду полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера, который в декабре стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. По информации от City Xtra, хавбек «чаек» является серьёзной опцией для команды Хосепа Гвардиолы.

Напомним, к Макаллистеру ранее также приписывали интерес со стороны «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси». Будущее футболиста до сих пор остаётся открытым, но его летний трансфер в топ-клуб состоится с большой долей вероятности.

В нынешнем сезоне Макаллистер отметился шестью голами и одной результативной передачей в Английской премьер-лиге.