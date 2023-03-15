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Полузащитник сборной Аргентины Макаллистер не ведёт переговоры с «Манчестер Сити», несмотря на слухи

15 Марта 2023 • 23:19 Комментировать
Брайтон
0:0
Манчестер Юнайтед
отменен

«Манчестер Сити» пока не связывался с полузащитником «Брайтона» Алексисом Макаллистером.

Недавно в английских СМИ появилась информация о намерении «горожан» приобрести хавбека сборной Аргентины грядущим летом. Эти сведения не соответствуют действительности, докладывает журналистка Вероника Брунати: игрок получает звонки от представителей других видных клубов, но не от «Манчестер Сити» – действующие чемпионы Англии пока не контактировали с окружением 24-летнего лидера «Брайтона».

Алексис Макаллистер записал на свой счёт девять забитых мячей и один ассист в 24 матчах текущей кампании. Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брайтон трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер
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