Полузащитник сборной Аргентины Макаллистер не ведёт переговоры с «Манчестер Сити», несмотря на слухи

«Манчестер Сити» пока не связывался с полузащитником «Брайтона» Алексисом Макаллистером.

Недавно в английских СМИ появилась информация о намерении «горожан» приобрести хавбека сборной Аргентины грядущим летом. Эти сведения не соответствуют действительности, докладывает журналистка Вероника Брунати: игрок получает звонки от представителей других видных клубов, но не от «Манчестер Сити» – действующие чемпионы Англии пока не контактировали с окружением 24-летнего лидера «Брайтона».

Алексис Макаллистер записал на свой счёт девять забитых мячей и один ассист в 24 матчах текущей кампании. Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 млн евро.