«Манчестер Юнайтед планирует отдать Элангу в аренду в следующем сезоне

«Манчестер Юнайтед» не рассчитывает на вингера Энтони Элангу в следующем сезоне. Как сообщает журналист Manchester Evening News Самуэль Лакхёрст, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг принял решение отдать футболиста в аренду.

Напомним, зимой «Манчестер Юнайтед» пытался пристроить Элангу в другую команду, чтобы молодой швед получал игровую практику. У Энтони был вариант с переходом в «Эвертон», но тен Хаг не советовал футболисту переходить в команду, которая испытывает кризис и борется за выживание.

Эланга был основным игроком «Манчестер Юнайтед» под руководством Ральфа Рангника, но с приходом тен Хага Энтони присел в глубокий запас.