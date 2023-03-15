«Манчестер Юнайтед» пока не планирует платить 120 млн евро за Коло-Муани – клуб предпочитает другого форварда

Будущее нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани остаётся неопределённым.

Совсем недавно в прессе появились известия о готовности «красных дьяволов» выложить порядка 120 млн евро за француза в летнее трансферное окно. Как сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг, данные слухи не соответствуют действительности, хотя 24-летний футболист действительно интересен «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что главной целью английского гранда остаётся другой нападающий – Виктор Осимхен из «Наполи».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Коло-Муани в 37 млн евро.