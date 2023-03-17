«Манчестер Сити» активно следит за прогрессом Митомы

Полузащитник «Брайтона» Каору Митома в ближайшее лето может получить повышение. Как сообщает в социальных сетях журналист Грэм Бэйли, за прогрессом 25-летнего японца активно наблюдает действующий чемпион Англии «Манчестер Сити».

Тем не менее, «Брайтон» пока не готов продавать одного из своих лидеров. Команда Роберто де Дзерби хочет сохранить Митому, предложив игроку новый контракт на улучшенных условиях. По нынешнему соглашению японец зарабатывает всего 11 тысяч евро в неделю.

В нынешнем сезоне Митома забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи в чемпионате Англии в 20 поединках.