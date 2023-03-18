«Манчестер Юнайтед» готов назначить своего поклонника на должность руководителя по трансферам

В «Манчестер Юнайтед» может случиться любопытное назначение, руководство клуба собирается предоставить работу Мэтту Харгривзу - большому поклоннику клуба и в то же время исполнительному директору компании Adidas. Мэтт будет отвечать в знаменитом клубе за трансферы, а точнее - возглавит команду, которая встречается и обсуждает с агентами желаемых игроков условия сделок, сообщает The Athletic.

Напомним, что сейчас клуб занимает третье место в турнирной таблице английского чемпионата, в 28-м туре «Манчестер Юнайтед» предстоит сразиться с «Брайтоном» в воскресенье, девятнадцатого марта.