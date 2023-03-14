Гарначо – о травме: «Трудно выразить всё, что я чувствую»

Молодой полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо высказался о травме, которую получил во время недавнего матча против «Саутгемптона» в рамках АПЛ. Игра, напомним, закончилась нулевой ничьей, а 18-летнему игроку пришлось покинуть поле из-за травмы. Выходил с «Олд Траффорда» Гарначо уже на костылях.

«Очень сложно выразить словами все мои чувства. Жаль, что я не смогу помочь своей команде в решающих матчах сезона. Но это часть футбола, часть нашей профессии. Настраиваюсь на выздоровление», - отметил футболист в своих соцсетях.

Напомним, что на счету молодого аргентинца в текущем сезоне уже четыре гола и пять ассистов во всех официальных турнирах.