Макграт: «Фергюсон пытался мне заплатить, чтобы выгнать из «Манчестер Юнайтед»

Ирландский защитник Пол Макграт был одним из культовых игроков «Манчестер Юнайтед» в 80-е годы, но после прихода к рулю команды Алекса Фергюсона в 1986 году для него начались не лучшие времена, усугубленные проблемами с алкоголем. Макграт рассказал, что Фергюсон даже был готов заплатить ему, лишь бы Пол вернулся в Ирландию.

- Мы встретились в его номере и он сказал, что даст мне 100 тысяч фунтов, чтобы я вернулся в Ирландию. А это были серьезные деньги тогда. Но потом появилось приглашение от «Астон Виллы», - цитирует Макграта The Telegraph.

Пол Макграт покинул «Манчестер Юнайтед» в 1989 году.