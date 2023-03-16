Лисандро Мартинес: «Я был тронут, когда услышал, как болельщики «Манчестер Юнайтед» скандируют моё имя»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес, перешедший в английский клуб летом прошлого года из «Аякса», заявил о том, что приехать в Англию и выступать за манкунианцев — это мечта.

«Страсть любого футболиста — играть сердцем. У нас тесная связь с нашими болельщиками. Я был тронут, когда услышал, как болельщики скандируют моё имя», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

В текущем сезоне 25-летний аргентинец провёл за «Манчестер Юнайтед» 39 матчей и забил один гол. Контракт Мартинеса с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2027 года.

После 26 матчей в текущем розыгрыше АПЛ манкунианцы занимают третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков.