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Лисандро Мартинес: «Я был тронут, когда услышал, как болельщики «Манчестер Юнайтед» скандируют моё имя»

16 Марта 2023 • 14:05 Комментировать (1)
Брайтон
0:0
Манчестер Юнайтед
отменен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес, перешедший в английский клуб летом прошлого года из «Аякса», заявил о том, что приехать в Англию и выступать за манкунианцев — это мечта.

«Страсть любого футболиста — играть сердцем. У нас тесная связь с нашими болельщиками. Я был тронут, когда услышал, как болельщики скандируют моё имя», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

В текущем сезоне 25-летний аргентинец провёл за «Манчестер Юнайтед» 39 матчей и забил один гол. Контракт Мартинеса с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2027 года.  

После 26 матчей в текущем розыгрыше АПЛ манкунианцы занимают третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
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Комментарии (1)
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biz_plan
16 Марта 2023 в 14:32
Мартинес, пожалуй лучший в нынешнем МЮ, всегда на полной самоотдаче
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