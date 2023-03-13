«Манчестер Юнайтед» отправит Пельистри в аренду на следующий сезон

«Манчестер Юнайтед» намерен в следующем сезоне отправить своего молодого полузащитника Факундо Пельистри в аренду. Об этом сообщает журналист Manchester Evening News Самуэль Лакхёрст.

Напомним, этой зимой манкунианцы уже пытались отдать футболиста в аренду в чемпионат Бразилии, но Пельистри так и не смог найти себе новую команду. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ранее заявлял, что рассчитывает на Факундо в долгосрочной перспективе.

В нынешнем сезоне Пельистри провёл всего два матча в Английской премьер-лиге, где выходил на замену и не отметился ни одним результативным действием.