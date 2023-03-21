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Чемпионат Италии. Серия А

«А нас за что?» - Матерацци отреагировал на скандальный гол Костича

21 Марта 2023 • 04:53 Комментировать
Интер Милан
0:1
Ювентус
окончен

Скандально известный бывший защитник миланского «Интера» Марко Матерацци прокомментировал спорный гол Филипа Костича, который принес «Ювентусу» победу в противостоянии с «Интером».

Матерацци, разумеется, встал на сторону своего бывшего клуба и выразился в том духе, что, дескать, не следует удивляться после этого тому, что поклонники других клубов недолюбливают «Ювентус».

- А потом... а потом они спрашивают «а нас за что»? - написал в социальных сетях бывший защитник.

Напомним, что Матерацци известен своей стычкой с Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006 - бывшим игроком «Ювентуса», к слову. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Марко Матерацци
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