«А нас за что?» - Матерацци отреагировал на скандальный гол Костича

Скандально известный бывший защитник миланского «Интера» Марко Матерацци прокомментировал спорный гол Филипа Костича, который принес «Ювентусу» победу в противостоянии с «Интером».

Матерацци, разумеется, встал на сторону своего бывшего клуба и выразился в том духе, что, дескать, не следует удивляться после этого тому, что поклонники других клубов недолюбливают «Ювентус».

- А потом... а потом они спрашивают «а нас за что»? - написал в социальных сетях бывший защитник.

Напомним, что Матерацци известен своей стычкой с Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006 - бывшим игроком «Ювентуса», к слову.