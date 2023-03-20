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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Важнейшая победа»

20 Марта 2023 • 03:47 Комментировать
Интер Милан
0:1
Ювентус
окончен

В заключительном матче двадцать седьмого тура итальянского чемпионата «Ювентус» обыграл на выезде миланский «Интер». Наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри доволен победой, он считает ее крайне важной.

- Выиграть было нелегко, «Интер» силен дома, он проиграл лишь дважды. Было очень важно выиграть перед перерывом. Но во втором тайме были проблемы с реализацией, у нас было несколько отличных возможностей. Над этим надо работать, - цитирует Аллегри Juvenews.eu.

В следующем туре туринский «Ювентус» сыграет в домашнем матче с «Вероной», это случится в первый день апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Массимилиано Аллегри
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