«Ювентус» выиграл оба матча у «Интера» всухую - такого не происходило с 1977 года

В заключительном матче двадцать седьмого тура итальянского чемпионата «Ювентус» обыграл на выезде миланский «Интер» с минимальным преимуществом. При этом в первом круге туринцы также выиграли, и также всухую - 2:0.

Как оказалось, «Ювентус» не мог выиграть обе игры в сезоне у своих известных оппонентов аж с 1977 года, тогда она матча завершились со счетом 2:0 - сперва в первом круге, 16 января 1977 года, а затем во втором, восьмого мая 1977 года. В том сезоне «Ювентус» в итоге стал чемпионом страны.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А подопечные Аллегри примут «Верону».