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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» выиграл оба матча у «Интера» всухую - такого не происходило с 1977 года

20 Марта 2023 • 07:03 Комментировать
Интер Милан
0:1
Ювентус
окончен

В заключительном матче двадцать седьмого тура итальянского чемпионата «Ювентус» обыграл на выезде миланский «Интер» с минимальным преимуществом. При этом в первом круге туринцы также выиграли, и также всухую - 2:0.

Как оказалось, «Ювентус» не мог выиграть обе игры в сезоне у своих известных оппонентов аж с 1977 года, тогда она матча завершились со счетом 2:0 - сперва в первом круге, 16 января 1977 года, а затем во втором, восьмого мая 1977 года. В том сезоне «Ювентус» в итоге стал чемпионом страны.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А подопечные Аллегри примут «Верону». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус
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