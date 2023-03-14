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Чемпионат Испании. Ла Лига

Булыкин: «Думаю, «Реал» забьёт «Ливерпулю» и всё этим решит»

14 Марта 2023 • 14:44 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
19.03 23:00

Бывший форвард леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин оценил шансы «Ливерпуля» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, завтра команда Юргена Клоппа сыграет в ответной встрече ⅛ финала с мадридским «Реалом». Первую встречу мерсисайдцы проиграли у себя дома с разгромным счётом 2:5.

«Реал» в домашних стенах – очень сильный соперник, поэтому я думаю, что мадридский клуб забьёт и всё этим решит», – цитирует Булыкина Газета.Ру.

Напомним, «Ливерпуль» и «Реал» также встречались в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда «королевский клуб» одержал верх с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Винисиуса Жуниора.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дмитрий Булыкин
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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