Барселона - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Главный матч дня в Европе - битва «Барселоны» и «Реала». Каталонцы опережают соперника на девять очков и могут практически обеспечить себе титул в случае победы. Успех мадридцев подарит им реальный шанс поучаствовать в гонке за трофей, несмотря на обилие осечек в последнее время. Что касается личных встреч, то последние остались за «сине-гранатовыми», а в целом здесь примерно равенство.

В любом случае нас ждет непредсказуемый качественный футбол, его смотрим в 23:00 на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Евразия», «Беларусь 5», LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.