Бускетс готов принять предложение «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс с высокой вероятностью ответит согласием на предложение клуба по новому контракту.

«Сине-гранатовые» намерены сохранить 34-летнего футболиста в своих рядах ещё на один или два сезона. Зарплата капитана сократится более чем вдвое по сравнению с нынешними 30 млн евро в год. Согласно сведениям журналистки Хелены Кондис, всё идёт к тому, что хавбек примет предложенные условия и поставит свою подпись в договоре.

Ранее сообщалось, что видеть в своих рядах Серхио Бускетса также желают «Интер Майами» и «Аль-Наср».

В текущем сезоне ветеран «Барселоны» провёл 32 матча, в которых отметился тремя голевыми передачами.