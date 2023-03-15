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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс готов принять предложение «Барселоны»

15 Марта 2023 • 20:39 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
19.03 23:00

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс с высокой вероятностью ответит согласием на предложение клуба по новому контракту.

«Сине-гранатовые» намерены сохранить 34-летнего футболиста в своих рядах ещё на один или два сезона. Зарплата капитана сократится более чем вдвое по сравнению с нынешними 30 млн евро в год. Согласно сведениям журналистки Хелены Кондис, всё идёт к тому, что хавбек примет предложенные условия и поставит свою подпись в договоре.

Ранее сообщалось, что видеть в своих рядах Серхио Бускетса также желают «Интер Майами» и «Аль-Наср».

В текущем сезоне ветеран «Барселоны» провёл 32 матча, в которых отметился тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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