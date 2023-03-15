Модрич назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич назвал лучшего футболиста, с которым выступал в одной команде. Выбор хорвата пал на лучшего бомбардира в истории «королевского клуба» Криштиану Роналду, с которым Модрич вместе играл с 2012 по 2018 год.

«Лучший футболист, с которым я играл в одной команде? Конечно же Криштиану Роналду. Что меня больше всего в нём впечатляло? Его рабочая этика. Он всегда хочет большего. Криштиану никогда не доволен тем, что у него уже есть. Это потрясающе. Спрос, который он берёт с себя и команды – просто невероятен», – сказал Модрич в интервью Рио Фердинанду.