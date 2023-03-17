Левандовски: «Мы не роботы, у нас есть своя жизнь»

Польский форвард Роберт Леванловски посетовал на то, что публика зачастую воспринимает игроков как неких роботов, отказывая им в праве иметь свои слабости и эмоции.

- Порой люди забывают о том, что мы такие же, как и они, также люди, мы не роботы. Они думаю, что мы не можем вспылить, сорваться на чем-либо, зло пошутить. Есть очень много людей, которые думают, что мы какой-то продукт, предмет, который путешествует от тренировок на матчи и домой. Это не так, у меня есть жизнь, - цитирует Левандовски итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Роберт выступает за «Барселону» с прошлого года.