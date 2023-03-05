Араухо сможет сыграть против «Реала», несмотря на удаление

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо будет доступен для участия в ближайшем «эль класико».

Уругвайский футболист увидел перед собой красную карточку в сегодняшнем матче Ла Лиги против «Валенсии», оставив «сине-гранатовых» вдесятером на 59-й минуте. По данным испанских СМИ, Араухо будет дисквалифицирован только на один матч – против «Атлетика» Бильбао, который состоится 12 марта. Таким образом, один из лидеров обороны каталонцев сможет принять участие во встрече чемпионата Испании против мадридского «Реала», запланированной на 19 марта.

Рональд Араухо провёл 21 матч за «Барселону» в текущем сезоне, отметившись одним голом и одним ассистом.