Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо сможет сыграть против «Реала», несмотря на удаление

05 Марта 2023 • 20:12 Комментировать (2)
Барселона
1:0
Валенсия
окончен

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо будет доступен для участия в ближайшем «эль класико».

Уругвайский футболист увидел перед собой красную карточку в сегодняшнем матче Ла Лиги против «Валенсии», оставив «сине-гранатовых» вдесятером на 59-й минуте. По данным испанских СМИ, Араухо будет дисквалифицирован только на один матч – против «Атлетика» Бильбао, который состоится 12 марта. Таким образом, один из лидеров обороны каталонцев сможет принять участие во встрече чемпионата Испании против мадридского «Реала», запланированной на 19 марта.

Рональд Араухо провёл 21 матч за «Барселону» в текущем сезоне, отметившись одним голом и одним ассистом.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Рональд Араухо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
05 Марта 2023 в 20:23
"тянут - потянут...вытянули репку!!!"
загадка про Барселону...
Bartimeus
05 Марта 2023 в 20:38
а ты бы хотел дискву до конца сезона?) яснапонятна
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вальядолид Вальядолид
Эспаньол Эспаньол
2
1
2.33 3.30 3.30
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Валенсия Валенсия
1
0
1.32 5.60 9.40
Видео
18 мин
Райо Вальекано Райо Вальекано
Атлетик Б Атлетик Б
0
0
2.90 3.30 2.55
Видео
05.03.23 в 23:00
Бетис Бетис
Реал Мадрид Реал Мадрид
4.70 3.95 1.74
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Марта
20:44 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» установила необычный рекорд
20:36 · Испания. Ла Лига
Рафинья – о победе «Барселоны»: «После удаления пришлось непросто»
20:12 · Испания. Ла Лига
Араухо сможет сыграть против «Реала», несмотря на удаление 2
19:39 · Испания. Ла Лига
​Игрока «Барселоны» удалили с поля в матче с «Валенсией»
17:59 · Испания. Ла Лига
«Вальядолид» ушёл из зоны вылета, обыграв «Эспаньол»
17:50 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» может подать в суд на журналиста за слова о Лапорте
17:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
17:29 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» объявила состав на матч с «Валенсией»
16:34 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» приняла решение по будущему Бускетса слухи
16:28 · Италия. Серия А
​«Барселона» нацелилась на игрока сборной Франции
10:44 · Испания. Ла Лига
Мостовой дал прогноз на матч «Бетис» - «Реал»
09:48 · Испания. Ла Лига
Педри рассказал, что думает о Месси
09:36 · Испания. Ла Лига
«Реал» хотел подписать легенду «Барселоны»
09:28 · Испания. Ла Лига
Анчелотти заступился за Бензема
09:12 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на бельгийского полузащитника из АПЛ
Все новости
Рекомендуем