Модрич: «Рамос – великий защитник»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился впечатлениями от игры со своим бывшим партнёром по команде Серхио Рамосом, который ныне защищает цвета французского «ПСЖ».

«Рамос – великий защитник, один из лучших лидеров на поле. Когда у команды начинались проблемы, он всегда брал ответственность. Он невероятный футболист, который находится на исключительном уровне», – сказал Модрич в интервью Рио Фердинанду.

Летом Рамос может стать свободным агентом, ведь у него заканчивается контракт с «ПСЖ». Серхио покинул мадридский «Реал» летом 2021 года, после чего подписал контракт с парижанами на бесплатной основе.