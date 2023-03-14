Кроос решил остаться в «Реале»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос принял решение остаться в мадридском клубе ещё как минимум на сезон, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что действующий контракт 33-летнего немца с «Реалом» истекает летом нынешнего года. Ранее сообщалось, что возможный приход в команду полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема может повлиять на уход Крооса.

Отметим, что Кроос защищает цвета «Реала» с 2014 года. В текущем сезоне опытный футболист провёл в составе «сливочных» 35 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Германии в 20 миллионов евро.