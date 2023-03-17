Куртуа приобрёл супервиллу за шесть миллионов евро - ранее она принадлежала знаменитому певцу

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа уже давно обжился в испанской столице, и свое будущее видит именно в ней. И для этого он, как сообщает испанское издание AS, приобрел себе шикарную виллу за шесть миллионов евро в престижном мадридском микрорайоне «Сомосагуа». В прошлом она принадлежала певцу Мигелю Бозе.

Жилая площадь виллы составляет примерно тысячу квадратных метров, но еще десять тысяч примыкают к жилищу в виде территории. Напомним, что Тибо Куртуа в своей карьере успел поиграть еще и за мадридский «Атлетико» - испанская столица полюбилась ему еще тогда.