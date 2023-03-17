Левандовски: «Перед матчем с «Реалом» мы думаем не об очках»

Каталонская «Барселона» накопила уже девять очков преимущества в турнирной таблице испанского чемпионата над мадридским «Реалом», но польский нападающий Роберт Левандовски заверил, что он, как и его коллеги по команде, думают сейчас не об очках, а конкретно о том, как выступить в предстоящей игре наилучшим образом.

- Я сейчас не думаю об очках. Сколько можно набрать, получить, уступить... Сезон очень длинный. Нам важно хорошо сыграть в этой игре, а уже потом можно будет посмотреть в таблицу. Одна игра в любом случае ничего не меняет, - цитирует слова Левандовского пресс-служба каталонского суперклуба.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится в воскресенье вечером, 19 марта.