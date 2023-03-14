Представитель «Реала» отправился в Бразилию, чтобы помочь вернуть уверенность Эндрику

Нападающий «Палмейраса» Эндрик испытывает трудности после подписания контракта с мадридским «Реалом».

По ходу текущего сезона стало известно, что 16-летний бразилец перейдёт в «Реал» в 2024 году. Игрок показывал впечатляющую для своих лет игру, однако, оказавшись под давлением после известий о трансфере в мадридский топ-клуб, потерял уверенность. Как сообщает журналист Хоаким Пьера, глава скаутского отдела «сливочных» Джуни Калафат отправился в Бразилию, чтобы помочь юному дарованию справиться с трудностями.

Эндрик обойдётся «Реалу» в 35 млн евро, однако сумма может значительно вырасти при активации различных бонусов.