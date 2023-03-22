Серхи Бархуан - новый директор академии «Барселоны»

Бывший игрок «Барселоны» Серхи Бархуан, выступавший в команде во времена, когда ее наставником был легендарный Йохан Кройф, назначен новым спортивным директором академии «Барселоны». Не так давно он тренировал вторую команду «Барселоны» и даже в течение трех игр перед назначением Хави Эрнандеса поруководил взрослой командой. Теперь ему нашлась новая работенка.

В прошлом Серхи Бархуан успел поработать также в Китае - в сезоне 2018/2019 он тренировал местный клуб «Чжэцзян Гринтаун». Сейчас «Барселона» идет на первом месте в турнирной таблице испанского чемпионата, опережая «Реал» на 12 очков.