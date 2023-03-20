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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» забила 3000-й гол в чемпионатах на родном стадионе

20 Марта 2023 • 03:40 Комментировать
Барселона
2:1
Реал Мадрид
окончен

В главном матче двадцать шестого тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» вырвала победу у мадридского «Реала». Второй гол Франка Кесси, помимо того, что стал одним из самых поздних в истории противостояния, оказался 3000-м для «Барселоны» в рамках домашних матчей на «Камп Ноу» в чемпионате Испании за всю историю участия в турнирах.

Напомним, что нынешний стадион «Барселоны» был построен в 1957 году, несколько раз проходил реконструкцию - в 1995 и 2008 годах, вскоре планируется еще одна. В первой официальной встрече на «Камп Ноу» «Барселона» 6 октября 1957 года забила шесть мячей «Реалу» - но не мадридскому, а из Хаэна. 

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